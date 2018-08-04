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"التعليم العالى": 57 ألف طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن

السبت، 04 أغسطس 2018 12:27 م
"التعليم العالى": 57 ألف طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن التنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الذين تقدموا بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب بلغ حتى الآن 57 ألف طالب وطالبة منذ أن فتح موقع التنسيق الإلكترونى الباب لهم.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تقليل الاغتراب لأولئك الذين تم ترشيحهم فى كليات ومعاهد بعيدة عن مناطقهم الجغرافية سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة، اعتبارًا من أمس وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 6 من أغسطس، موضحًا أن كل طالب مسئول عن رغبته فى التحويل، وأنه لن يتم إعادة الطالب لرغبته الأصلية، إذا ما تم تحويله إلى كلية اختارها هو بنفسه فى تحويلات تقليل الاغتراب.

 


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