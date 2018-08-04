التعاون الإسلامى تدعو لإعلاء مبادئ بيان مكة المكرمة للسلم والأمن فى أفغانستان

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دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت، حكومة أفغانستان وزعماءها السياسيين وشعبها والدول الأعضاء فى المنظمة، لإعلاء المبادئ والأهداف التى حددها "إعلان مكة المكرمة الصادر عن المؤتمر الدولى للعلماء حول السلم والأمن فى أفغانستان" والذى عقد فى 11 يوليو الماضى.

وحث العثيمين - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - جميع الأطراف على ضبط النفس ومضاعفة الجهود من أجل إطلاق الحوار وتعزيز التسامح والمصالحة، وأن تعمل معاً على وقف العنف الجارى والتركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة، مستنكرا الزيادة الكبيرة فى عدد الضحايا المدنيين والأضرار الجانبية فى أفغانستان.

وأشاد بالجهود المبذولة من أجل تشجيع المباحثات البناءة بين أبناء الشعب الأفغانى، والأثر الإيجابى لوقف النار المؤقت الذى أعلنته الأطراف المعنية خلال عيد الفطر، مجددا تأكيده على دعم المنظمة لجهود تعزيز مناخ السلام الدائم والمصالحة فى أفغانستان وخارجها.