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التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تتسلم طفلة تعرضت للتعذيب من أسرة كانت تعمل لديهم

السبت، 04 أغسطس 2018 11:21 ص
التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تتسلم طفلة تعرضت للتعذيب من أسرة كانت تعمل لديهم الطفله نور مع مشرفة التضامن الاجتماعى
الإسكندرية جاكلين منير
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 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، توجه فريق التدخل السريع ومندوب من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالإسكندرية إلي قسم شرطة مارينا، وذلك لاستلام الطفله " نور " بعد أن طلب وكيل النيابة من يحضر لاستلامها بعد تعرضها للتعذيب من قبل احد المواطنين الذين كانت تعمل لديهم.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها أنه تمت مقاضاة الأسرة التى كانت تعيش معها الطفله ووالدها، وذلك بناء على توجيهات محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى  في محضر الشرطة وذلك للوصول لحق الطفله وتوجه فريق التدخل السريع بالطفلة لدار الايواء "جانيوتي" حيث تم شراء ملابس جديدة للطفلة من مؤسسة التكافل و طعام

 وسوف يتم عرض الطفله على الطبيب وعمل تقرير طبي وتقديم العلاج اللازم لها فور ايداعها في المؤسسه الاجتماعية.

   

 

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