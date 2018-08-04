البيت الأبيض: الاقتصاد الصينى يعانى انحدارا عاما

واشنطن (أ ش أ)

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن واشنطن هى صاحبة اليد الطولى فى صراعها الاقتصادى مع الصين، مشيرا إلى إنهيار يعانيه الاقتصاد الصينى إزاء الحواجز التجارية التى نصبتها أمامه الإدارة الأمريكية.

وتعقيبا على تعهُّد بكين بوضع تعريفات بنسب تتراوح بين 5 إلى 25 % على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار ، فى خطوة تصعيدية على صعيد الصراع التجارى بين البلدين ـ تعقيبا على ذلك ، قال المستشار الاقتصادى بالبيت الأبيض لارى كودلو إن إعلان الصين جاء دون التوقعات الأمريكية بكثير ، ومن ثم فهى خطوة ليست مكافأة للخطوة الأمريكية التى فرضت عبرها واشنطن تعريفات أكبر على السلع الصينية.

وعزا كودلو ضَعف الردّ من جانب الصين إلى معاناة اقتصاد الأخيرة ، قائلا ـ فى حوار مع شبكة (بلومبرج) الإخبارية - إن "الاقتصاد الصينى يعانى انحدارا عامًا ؛ وقيمة العملة الصينية تهبط ؛ ويأخذ الصينيون الأموال إلى خارج بلادهم".