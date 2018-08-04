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خالد صلاح
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البحرين تدين الهجوم الإرهابى على مسجد فى شرق أفغانستان

السبت، 04 أغسطس 2018 10:07 ص
البحرين تدين الهجوم الإرهابى على مسجد فى شرق أفغانستان ضحايا هجوم بأفغانستان - أرشيفية
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المساجد فى مدينة جارديز بإقليم باكتيا شرقى أفغانستان أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، معربة عن تعازيها لذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الهجوم الذى يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية.

وأكدت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - وقوف البحرين مع أفغانستان فى مواجهة الإرهاب، مجددة موقفها الثابت والرافض لكل صور العنف والإرهاب والداعى إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى على كافة المستويات بما يضمن اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التى تهدد جميع دول العالم وتجفيف منابع تمويلها.

 


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