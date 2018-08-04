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السبت، 04 أغسطس 2018 10:09 ص
خالد صلاح
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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على مسجد فى شرق أفغانستان

السبت، 04 أغسطس 2018 09:05 ص
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على مسجد فى شرق أفغانستان ضحية فى هجوم بأفغانستان- أرشيفية
أ ش أ
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 أدانت دولة الإمارات، الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المساجد فى مدينة جارديز بإقليم باكتيا شرقى أفغانستان أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - موقف الإمارات الرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأن هذا الهجوم الإرهابى يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية، معربة عن تأييدها لموقف أفغانستان فى مواصلة التصدى بكل حسم للإرهاب الذى لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولى لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التى تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها، معربة عن تعازيها لذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 


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