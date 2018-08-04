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خالد صلاح
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الأمن وكوريا الشمالية يتصدران أجندة اجتماع الآسيان فى سنغافورة

السبت، 04 أغسطس 2018 10:55 ص
الأمن وكوريا الشمالية يتصدران أجندة اجتماع الآسيان فى سنغافورة اجتماع الآسيان
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهدت سنغافورة انطلاق اجتماع "الآسيان" بحضور وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والذى ألقى كلمة خلال الفعاليات، مؤكدا خلالها أن  عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى قد تستغرق وقتا ولكنه أبدى تفاؤله بأنها ستتم فى إطار جدول زمنى وضعه زعيمها كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بومبيو ووزير الخارجية اليابانى
بومبيو ووزير الخارجية اليابانى

وقد كان حضور وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج هو لافتا، حيث أنه اجتذب عدسات الكاميرات بصورة كبيرة، فى إشارة واضحة إلى خروج بيونج يانج من عزلتها الدولية، وتدشين صفحة جديدة من العلاقات مع المجتمع الدولى فى المرحلة المقبلة.

جواد ظريف ونظيره الصينى
جواد ظريف ونظيره الصينى

وقد ناقش الاجتماع  عدد من المشكلات الأمنية على المستوى الإقليمي، من بينها الملف النووى لكوريا الشمالية وأزمة لاجئى الروهينجا وأحداث التوتر فى بحر الصين الجنوبي، معربة عن دعمها للجهود الدولية لعملية نزع السلاح النووى التى لا رجعة فيها من شبه الجزيرة الكورية.

خلال لقاء بين وزيرى خارجية إيران والصين
خلال لقاء بين وزيرى خارجية إيران والصين
صورة جماعية يتصدرها مصافحة بومبيو لنظيره الكورى الشمالى
صورة جماعية يتصدرها مصافحة بومبيو لنظيره الكورى الشمالى
كوريا الشمالية كانت على رأس أولويات بومبيو خلال الآسيان
كوريا الشمالية كانت على رأس أولويات بومبيو خلال الآسيان
كوريا الشمالية كانت على رأس أولويات بومبيو خلال الآسيان
كوريا الشمالية كانت على رأس أولويات بومبيو خلال الآسيان
لقاء بين وزير خارجية الصين ونظيره الكورى الشمالى
لقاء بين وزير خارجية الصين ونظيره الكورى الشمالى
مصافحة بين وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الكورى الشمالى
مصافحة بين وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الكورى الشمالى
وزراء خارجية الولايات المتحدة واستراليا واليابان
وزراء خارجية الولايات المتحدة واستراليا واليابان
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يلقى كلمته أمام اجتماع الآسيان
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يلقى كلمته أمام اجتماع الآسيان
وزير الخارجية الأمريكى يعقد لقاء مع نظيرته الكورية الجنوبية
وزير الخارجية الأمريكى يعقد لقاء مع نظيرته الكورية الجنوبية
وزير خارجية كوريا الشمالية مع نظيره الصينى
وزير خارجية كوريا الشمالية مع نظيره الصينى
وزير خارجية كوريا الشمالية يخطف الكاميرات خلال اجتماع الآسيان
وزير خارجية كوريا الشمالية يخطف الكاميرات خلال اجتماع الآسيان
خلال الاجتماع 1 (1)
خلال الاجتماع
حوار بين وزير خارجية الصين ونظيرته الأسترالية 2
حوار بين وزير خارجية الصين ونظيرته الأسترالية
مايك بومبيو خلال الاجتماع 3
مايك بومبيو خلال الاجتماع
حوار باسم بين الوزراء خلال صورة تذكارية 4
حوار باسم بين الوزراء خلال صورة تذكارية
خلال الاجتماع 6
خلال الاجتماع

 


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الآسيان

اجتماع الآسيان

سنغافورة

مايك بومبيو

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