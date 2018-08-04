اكتشاف وفاة سيدة تعيش بمفردها بعد انتشار رائحة كريهة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقت سيدة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعها داخل شقتها عقب إصابتها بأزمة ربو ولم يكتشف جيرانها الوفاة الإ بعد انتشار رائحة كريهة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم فتحي حجي مأمور مركز شرطة بلقاس، من الأهالي في شارع الفرحتة ببندر بلقاس بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية.

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من عمرها فى حالة تحلل داخل مسكنها، وليس بها ثمة إصابات، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بلقاس العام، ليتم تحرير محضر بالواقعة وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وتبين أنها تعيش بمفردها كون زوجها محبوس فى قضية، وتعانى من بعض الأمراض الصدرية فأصابتها أزمة أدت إلى وفاتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية.