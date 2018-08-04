video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اكتشاف وفاة سيدة تعيش بمفردها بعد انتشار رائحة كريهة بالدقهلية

السبت، 04 أغسطس 2018 05:32 م
اكتشاف وفاة سيدة تعيش بمفردها بعد انتشار رائحة كريهة بالدقهلية جثه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

لقت سيدة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعها داخل شقتها عقب إصابتها بأزمة ربو ولم يكتشف جيرانها الوفاة الإ بعد انتشار رائحة كريهة.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم فتحي حجي مأمور مركز شرطة بلقاس، من الأهالي في شارع الفرحتة ببندر بلقاس بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية.

 

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من عمرها فى حالة تحلل داخل مسكنها، وليس بها ثمة إصابات، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بلقاس العام، ليتم تحرير محضر بالواقعة وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وتبين أنها تعيش بمفردها كون زوجها محبوس فى قضية، وتعانى من بعض الأمراض الصدرية فأصابتها أزمة أدت إلى وفاتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 8 طن سكر مهربة من فرع السلع التموينية بالحامول لبيعها بالدقهلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مركز بلقاس




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة