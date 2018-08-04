استمرار أعمال تنفيذ مد شبكة الغاز الطبيعى بمركز ههيا

الشرقية - إيمان مهنى

تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، معدل الأداء لأعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمركز ومدينة ههيا، مؤكدا على حل كافة المشكلات والعوائق التى تقف حائلاً أمام تنفيذ المشروع ضماناً لتوصيل الخدمة إلى الأهالى فى أسرع وقت طبقاً للجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ، أنه جارى تنفيذ أعمال توصيل الخطوط الرئيسية للغاز بقطاع 29 بدءا من شارع الإمام والجيش وشارع عثمان بن عفان وشارع الجهاد وخلف هندسة الرى بنسبة تنفيذ 30%، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عمل مجسات اختبارية بشارع أحمد عرابى بدءً من المزلقان الجديد مروراً بشوارع "المحكمة وصوامع ههيا والمعهد الدينى حتى الساحة الشعبية "، تمهيداً لتركيب خطوط الغاز لخدمة 4500 عميل وتم التعاقد مع 300 عميل من أهالى مركز ههيا بنظام التقسيط مع شركة الغاز الطبيعى وجارى توصيل الخدمة لهم.

طالب المحافظ فى بيان، رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بتوعية المواطنين بأهمية التعاقد مع شركات الغاز الطبيعى للحصول على الخدمة حيث تقدم الشركات تسهيلات فى نظام التعاقد بنظام الأقساط لتخفيف العبء عن المواطنين والحصول على الغاز الطبيعى تيسيراً على المواطنين.