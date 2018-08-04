"اتصالات البرلمان": قانون التجارة الإلكترونية أولوية دور الانعقاد الرابع

كتب محمد صبحى

قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأولويات لدى اللجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع، المقرر انطلاقه فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن إنجاز قوانين التجارة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف زيدان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وضع قانون التجارة الإلكترونية فى مقدمة الأولويات نظرًا لأهميته فى مواجهة فوضى الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل، مشددًا على ضرورة مناقشة القانون فى القريب العاجل لتوفير موارد مالية لصالح الخزانة العامة للدولة، خاصة أنها تدير ملايين الدولارات لأصحاب هذه الشركات.

وتابع أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل مهمة، وأمر معمول به فى العديد من الدول لحماية إيرادات الدول، موضحًا أنه يمكن استغلال إيرادات القانون فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإنفاق على مشروعات البنية التحتية.