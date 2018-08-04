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السبت، 04 أغسطس 2018 04:03 م
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إصابة 17شخصا بتسمم إثر تناولهم الطعام بإحدى المناسبات فى القرنة بالأقصر

السبت، 04 أغسطس 2018 03:02 م
إصابة 17شخصا بتسمم إثر تناولهم الطعام بإحدى المناسبات فى القرنة بالأقصر إسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 17 مواطنا بحالة تسمم إثر تناولهم طعام في إحدي المناسبات بمدينة القرنة غرب المحافظة، وتلقوا العلاج اللازم بمستشفي القرنة المركزي، وخرجوا بصورة طبيعية، فتم إخطار مركز شرطة القرنة بالواقعة لتحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

والبداية كانت بتلقي مستشفي القرنة المركزي فجر اليوم السبت، 17 مواطن من أهالي قرية الأقالته بالقرنة غربي الأقصر، مصابين بحالات غثيان وقيء شديد نتيجة تناولهم طعام في إحدي المناسبات بالقرية، وتلقوا العلاج بصورة طبيعية تماماً وخرجوا من المستشفي دون أية مشكلات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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