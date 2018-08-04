إشادة بالعاملين بالمناطق الحرة ومركز خدمات المستثمرين..وإنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة

كتب هانى الحوتى

بعد 24 ساعة فقط من توليه منصبه رسمياً، شارك محسن عادل الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اجتماع مع 40 مستثمرا أغلبهم مستثمرين عرب للتعرف على مشاكلهم وخططهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الاجتماع الدورى الشهرى لوزيرة الاستثمار مع رجال أعمال.



محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وسحر نصر وزيرة الاستثمار

وتسعى وزارة الاستثمار لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، وجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر من خلال التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة أن أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلى.



سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

وعقب الاجتماع وجه محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار الشكر للعاملين بالمناطق الحرة ومركز خدمات المستثمرين عن مجهوداتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، إذ لم تعرض أى شكوى خلال الاجتماع تتعلق بالهيئة بشكل مباشر، ولكنها تتعلق بجهات أخرى بالدولة، كما توجهت وزيرة الاستثمار سحر نصر بالشكر للعاملين بمركز خدمات المستثمرين على مجهوداتهم فى تحسين العمل بالهيئة، مؤكدة تفاؤلها بقدرة الهيئة على الجذب الاستثمارى ورفع كفاءة العملية الاستثمارية مع كل الجهات العامة.



محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وسحر نصر وزيرة الاستثمار

وكشفت وزيرة الاستثمار سحر نصر عن سعى الوزارة لأول مرة منذ سنوات إلى التوسع فى المناطق الحرة والاستثمارية بإنشاء مناطق استثمارية فى الصف والمنيا وبنها، بهدف تنمية تلك المناطق وتوفير خدمات متكاملة للمستثمرين.



محسن عادل وسحر نصر خلال الاجتماع مع المستثمرين

وفى نفس السياق عرضت جمعية خليجيون فى حب مصر، توقيع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتشجيع الاستثمار الخليجى داخل مصر.

وكان محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، قد بدأ أولى مهام عمله بزيادة المنطقة الإعلامية الحرة ومركز خدمات المستثمرين للاطلاع على سير العمل، واجتمع مع العاملين بالمنطقة للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل.



محسن عادل يشكر العاملين بهيئة الاستثمار

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتعيين محسن عادل حلمى، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة عام.