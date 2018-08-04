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إحالة مجند متهم بقتل نزيل دار أيتام أثناء مطاردة أمنية بأكتوبر للجنايات

السبت، 04 أغسطس 2018 01:47 م
إحالة مجند متهم بقتل نزيل دار أيتام أثناء مطاردة أمنية بأكتوبر للجنايات محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة "مجند" إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامه بقتل نزيل إحدى دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، خلال مطاردته من قبل الأمن بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة.
 
وكشفت التحقيقات، أن الشاب المتوفى يدعى "حسن.م" وأنه من نزلاء إحدى دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين مدينة 6 أكتوبر، الحالة الأمنية بالمدينة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، اشتبه رجال المباحث فى عدد من الأشخاص بمحيط الدار، وأثناء تفتيشهم وفحص هويتهم هرب أحدهم، فطارده أفراد القوة، وأطلق مجند النار صوبه، فأصيب بطلق نارى، وسقط على الأرض متوفيا.
 
تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بأنه أثناء متابعة قوة تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، للحالة الأمنية بدائرة قسم أول أكتوبر، أمام دار أيتام شاهد رجال المباحث عددا من الأشخاص فى محيط الدار، وأثناء محاولة فحصهم هرب أحدهم، فتم مطاردته، وأطلق أحد أفراد القوة الرصاص، فأصابه بطلق نارى، ما أسفر عن مفارقته الحياة.

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