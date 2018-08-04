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إجراء 16 حالة قسطرة بمستشفى جامعة بنى سويف ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

السبت، 04 أغسطس 2018 01:31 م
إجراء 16 حالة قسطرة بمستشفى جامعة بنى سويف ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار عملية قسطرة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد الدكتور وائل الشاعر، عميد كلية الطب - رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى ببني سويف، إجراء  16 حالة قسطرة أمس لحالات مختلفة، بحضور من الدكتور عماد البنا مدير المستشفى، وبإشراف من  الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء  قوائم انتظار العمليات الحرجة.

وأضاف فى بيان له اليوم، أن هناك تنسيقا كاملا بين الكلية والمستشفى الجامعى وهيئة الرقابة الإدارية التى ساهمت فى توفير الصبغة اللازمة، ما أتاح لفريق طبي متخصص يقوده الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية لإجراء حالات القسطرة، لغنهاء قوائم الانتظار في أسرع وقت.


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