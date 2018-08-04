أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى الدنمارك

(أ ف ب)

فرضت السلطات الدنماركية، أول غرامة لخرق قانون جديد يحظر ارتداء النقاب فى الاماكن العامة ضد شابة تبلغ 28 عاما، بحسب تقارير إعلامية.

وقال الشرطى المناوب ديفيد بوركرسن لوكالة أنباء "ريتزاو" إنه تم استدعاء الشرطة الى مركز تسوق فى هورشولم فى شمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين الشابة وامرأة حاولت نزع نقابها.

وقال بوركرسن "خلال الشجار سقط نقابها، لكن لدى وصولنا كانت قد أعادت ارتداءه".

والتقطت الشرطة صورة للشابة وهى ترتدى النقاب، وحصلت على تسجيل للشجار التقطته إحدى كاميرات مركز التسوق.

وتم تبليغ الشابة بأن غرامة تبلغ ألف كورون (156 دولارا، 134 يورو) ستصلها بواسطة البريد، وطُلب منها إما خلع النقاب وإما مغادرة المكان العام، وقال بوركرسن إن الشابة اختارت المغادرة.

وفى الأول من أغسطس 2018 دخل قانون دنماركى مثير للجدل، يحظر ارتداء البرقع او النقاب فى الأماكن العامة، حيز التنفيذ.

وتبلغ غرامة ارتداء البرقع أو النقاب الذى يظهر العينين فقط فى الأماكن العامة ألف كورون، وفى حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 10 آلاف كورون.

ويشمل الحظر أيضا أمورا أخرى يمكن أن تخفى الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التى لا تظهر إلا العينين.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين فى المجتمع الدنماركى بشكل أفضل.

ويشكل النقاب الذى يغطى كامل الوجه موضوعا حساسا فى أوروبا، وقد أعلنت بلجيكا وفرنسا وألمانيا ايضا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.