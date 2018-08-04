video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن المنوفية يفك لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بالزراعات

السبت، 04 أغسطس 2018 05:45 م
أمن المنوفية يفك لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بالزراعات جثة -أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن المنوفية من فك لغز العثور على جثة لفتاة ملقاة بالزراعات بالقرب من قرية سملاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بأنه فى الواقعة الحرب لها المحضر رقم 28001 جنح مركز أشمون، لسنة 2018 بشأن ما تبلغ من أهالى قرية سهواج بالعثور على جثة " ا م ر " 18 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات القرية ملفوف على رقبتها قطعة قماش "إيشارب". وبسؤال والدها قرر أنه علم من الأهالى بالعثور على جثة ابنته بالزراعات خلف مسكنه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وبرئاسة العميد محمد على رئيس فرع البحث بأشمون، والرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث المركز، وتم إعادة فحص علاقات وخلافات المجنى عليها والاستفادة من تقرير الصفة التشريحية، ومن خلال تنفيذ خطة البحث توصلت إلى أن مرتكب الحادث هو "ع م س" 22 سنة، سائق ومقيم بقرية سنتريس التابعة للمركز، وذلك نظرا لارتباطه بها سابقا بعلاقة عاطفية. 

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ومناقشته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لإصرارها على الزواج منه رغم ارتباطه بأخرى، فاستدرجها ليلا وخنقها فى الزراعات واستولى على 2 خاتم ودبلة ذهبية منها، بعد أن تأكد من مفارقتها للحياة، وبإرشاده تم ضبط المصوغات وتم التحفظ عليها وتم تحرير المحضر رقم 24 أحوال مركز أشمون وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة عامل بتسمم نتيجة تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

سملاى

قتل

جثة فتاة

أشمون




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة