أمن المنوفية يفك لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بالزراعات

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية من فك لغز العثور على جثة لفتاة ملقاة بالزراعات بالقرب من قرية سملاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بأنه فى الواقعة الحرب لها المحضر رقم 28001 جنح مركز أشمون، لسنة 2018 بشأن ما تبلغ من أهالى قرية سهواج بالعثور على جثة " ا م ر " 18 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات القرية ملفوف على رقبتها قطعة قماش "إيشارب". وبسؤال والدها قرر أنه علم من الأهالى بالعثور على جثة ابنته بالزراعات خلف مسكنه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وبرئاسة العميد محمد على رئيس فرع البحث بأشمون، والرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث المركز، وتم إعادة فحص علاقات وخلافات المجنى عليها والاستفادة من تقرير الصفة التشريحية، ومن خلال تنفيذ خطة البحث توصلت إلى أن مرتكب الحادث هو "ع م س" 22 سنة، سائق ومقيم بقرية سنتريس التابعة للمركز، وذلك نظرا لارتباطه بها سابقا بعلاقة عاطفية.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ومناقشته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لإصرارها على الزواج منه رغم ارتباطه بأخرى، فاستدرجها ليلا وخنقها فى الزراعات واستولى على 2 خاتم ودبلة ذهبية منها، بعد أن تأكد من مفارقتها للحياة، وبإرشاده تم ضبط المصوغات وتم التحفظ عليها وتم تحرير المحضر رقم 24 أحوال مركز أشمون وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.