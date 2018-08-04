أسعار العملات اليوم السبت 4-8-2018

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك المركزى 17.80 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع، وفيما يلى أسعار الدولار بالبنوك.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.70 جنيه للشراء، 20.86 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.29 جنيه للشراء، و 23.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، 58.72 جنيه للشراء، 59.07 جنيه للبيع.