8 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية كمين الخصوص بعد الإعدام.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور أكثر من 15 شهرًا على نظر محاكمة المتهمين بقضية "التعدى على كمين الخصوص"، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الستار على القضية بعد أحكام الإعدام والمؤبد ضد المتهمين، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالقضية منها:

1 ـ الرقم "15" ويشير لرقم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى والتى نظرت القضية.

2 ـ الرقم "12" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

3 ـ الرقم "10" ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

4 ـ الرقم "6" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكمًا بالإعدام.

5 ـ الرقم "2" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكمًا بالمؤبد.

6 ـ الرقم "1" ويشير للمتهم الحدث الصادر بحقه حكمًا بالسجن 15 سنة.

7 ـ الرقم "2" مكرر ويشير لعدد المتهمين الحدث الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات.

8 ـ الرقم "1" مكرر ويشير للمتهم الصادر بحقه حكمًا بالسجن 5 سنوات.