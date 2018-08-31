60%من القراء يتوقعون نجاح تطبيق حجز القطارات الجيد فى التيسير على الركاب

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب، توقع غالبية القراء نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب.

وتوقع 60% من القراء نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب، بينما استبعد 37% من القراء نجاح التطبيق الذكى لحجز تذاكر القطارت فى التيسير على الركاب، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفته بموضوع الاستطلاع.



