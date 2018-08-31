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وزير الرى: المنظمات الدولية تبحث ترتيبات المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:06 م
وزير الرى: المنظمات الدولية تبحث ترتيبات المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه استعرض خلال لقائه مع ممثلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بقضايا المياه، المشاركة في الأسبوع العالمى للمياه بالسويد، المحاور الخمس لاسبوع القاهرة للمياه، وهى إدارة المياه من اجل الاستدامة، والتغيرات المناخية وآثارها على البيئة، بالإضافة إلى محور توافر مياه الشرب وخدمة الصرف الصحى وآثارها على الصحة العامة، وكذلك دور العلوم و التكنولوجيا فى إدراة المياه، وحوكمة المياه العابرة للحدود وتبادل المنافع.
 
وأضاف عبد العاطى، أنه شارك في 5 جلسات هامة كان المتحدث الرئيسي فى احداها بينما ترأس جلستين بتنظيم مجلس وزراء المياه الآفارقة، مشيرا إلى أنه عقد على هامش الجلسات سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسئولى المنظمات الدولية المشاركة في فعاليات الاسبوع ومنهم من أكدوا مشاركتهم فى أسبوع القاهرة للمياه الذى سيعقد تحت عنوان" إدارة المياه من اجل الاستدامة"، مؤكداً على تعدد فرص التعاون فى كافة المجالات مع مصر.
 
وبحث عبد العاطى مع المدير التنفيذى للمعهد السويدي للمياه، الترتيبات التى قامت بها مصر لاستضافة أسبوع القاهرة للمياه الذي من المقرر عقده خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك تنظيم الاجتماعات الوزاريه والفنية التي سوف تعقد خلاله وكذا التنسيق مع المنظمات التي سوف تشارك فى فعالياته.
 
ورافق وزير الرى، خلال مشاركته فى فعاليات الأسبوع كل من السفير علاء حجازى سفير مصر بالسويد والدكتور عمرو مختار سكرتير أول بالسفارة المصرية بالسويد.

 
 

 


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