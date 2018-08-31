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وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر المقبل

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:05 م
وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر المقبل الاوكازيون الصيفى - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الاوكازيون الصيفى أسبوعين، حيث كان من المقرر انتهاء الأوكازيون يوم  6 سبتمبر المقبل ولكن تم المد حتى 21 سبتمبر، وذلك بهدف عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

واضاف  المصيلحى فى تصريحات اليوم، أن عدد المحال التى شاركت فى الأوكازيون منذ بدايته فى 6/8/2018 حتى الآن ما يقرب من 3000 محل مُشارك، لافتا إلى أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة فى الأوكازيون لا بد من الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، موضحاً بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الاوكازيون.

وأكد المصيلحى بأن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالاوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.

 


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التموين

الاوكازيون الصيفى

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