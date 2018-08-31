وزير الاتصالات: شباب المبدعين هم الرصيد الحقيقى لتقدم الوطن والدولة تدعمهم

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، إطلاق فعاليات الملتقى الدولى الرابع لمطورى الألعاب الرقمية للمستقلين (Run Double Jump) الذى ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بمقره بالقرية الذكية، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على رعاية الشباب الموهوبين والمبتكرين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات والألعاب الإلكترونية.

وخلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد الدكتور عمرو طلعت، على اهتمام الدولة على كافة المستويات بدعم شباب المبدعين والمبتكرين، منوهاً إلى أنهم يمثلون الرصيد الحقيقى لتقدم الوطن بما تمثله أفكارهم من قيمة مضافة حقيقية تصنع الحلول التقنية اللازمة لمواجهة كافة مشكلات المجتمع فى شتى المجالات.

وأضاف طلعت، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن مصر غنية بشبابها المبدع وبالكوادر البشرية بشكل عام وفى مجال صناعة الألعاب الإلكترونية بشكل خاص كونهم المحفز الأساسى لدعم وتنمية هذه الصناعة الواعدة، وهم قادرون على أن يضعوا بلدهم فى مكانتها اللائقة على الخريطة الدولية لهذه الصناعة الثرية.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن أهمية هذا الملتقى تأتى فى كونه يعد التجمع الخاص بمطورى الألعاب الرقمية المستقلين (Run Double Jump)، والذى يعرض منتجاتهم التى تتميز بحرفيتها وجهازيتها للإصدار فى الأسواق المحلية والعالمية.

ووصل عدد المشتركين هذا العام إلى 560 مشترك، تقدموا بإجمالى عدد 40 لعبة مستقلة، تم اختيار 14 لعبة فقط للمشاركة فى المعرض، على أن يتم اختيار أفضل لعبة من قبل لجنة تحكيم من ذوى الخبرة، ترشحها لحضور أكبر حدث للألعاب المستقلة فى العالم Casual Connect للمشاركة فى Indie Prize – London التى ستقام فى شهر مايو 2019.

وانشأ معهد تكنولوجيا المعلومات، أكاديمية تطوير الألعاب وتكنولوجيات الواقع الافتراضى، والتى تتميز بتقديم برنامج تدريبى احترافى يعد الأول من نوعه فى هذا التخصص على مستوى الدول العربية، والذى ساهم فى خلق كوادر احترافية من متخصصى برمجيات ومصممى رسوم الألعاب، ومطورى الألعاب المستقلين ومؤسسى الشركات الصغيرة الواعدة مثل:(Castling Studios, Kandooz, Raskulls Studio, 2024 Studios).

ساهمت الأكاديمية فى إرساء لبنات مجتمع الألعاب المصرىEgyptian Gaming Community الذى وصل عدد المشتركين فى منصته الالكترونية إلى 15 ألف مشترك من هواة ومحترفين، يلتقون سنوياً فى إطار فعاليات الملتقى السنوى للألعاب Global Game Jam، والذى ساعد على حصول المعهد على الرقم القياسى لموسوعة جينس Guinness World Record مرتين فى عامى 2016،2018 على مستوى المشتركين فى الحدث من بين 108 دولة حول العالم.

من جانبها أفادت المهندسة ياسمين دياب المديرة الفنية لأكاديمية تطوير الألعاب، إلى أن أهم ما يميز جودة خريجى الأكاديمية هو دقة أعمال اختيار المتقدمين، والذى يعتمد على اختبارات متتالية تستمر لمدة شهرين، يخوض فيها المتقدم سلسلة منِ الامتحانات الفنية والتقنية التى تقيس مدى استعداده وقدرته الابداعية كمصمم ومبرمج سيناريو لعبة مشوقة، بالإضافة إلى مهاراته الفنية فى الرسم وابتكار شخصيات وأبطال اللعبة، ونهاية بالاختبارات الشخصية واللغوية.

وتعد ياسمين دياب هى أحد كوادر المعهد المتميزة التى تم اختيارها على مدار أربع سنوات متتالية كمنظمة إقليمية لإدارة جميع المواقع المحلية فى الدول العربية المشاركة فى Global Game Jam. إلى جانب ذلك كونها رئيسة لــ Egypt Chapter IGDA.

وتجذب أكاديمية تطوير الألعاب وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، خريجى الكليات المعلوماتية والفنية "فنون جميلة وفنون تطبيقية"، حيث يجد كل خريج ما يلائم مهاراته ومواهبه من تخصص فى إطار ما يعده البرنامج من مسارات وظيفية مختلفة تتضمن مصمم ألعاب، مبرمج ألعاب ومحرك شخصيات.

وكذلك يتميز الملتقى بالشراكة مع Insomnia Gaming Festival والذى يعد أحد أكبر مهرجانات الألعاب بإنجلترا، ومن المخطط إقامته لأول مرة فى مصر فى أكتوبر 2018، ويمنحInsomnia Egypt Gaming Festival عدد 20 فريق من مطورى الألعاب الإلكترونية المشتركين بالملتقى فرصة العرض المجانى به. كما ستقوم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT باختيار فريقين لاحتضانهما ضمن برنامج دعم حضانات الألعاب الإلكترونية التابعة لها.

وتفقد الوزير المعرض المقام على هامش الملتقى، وشارك شباب العارضين آراءهم وأفكارهم الابداعية، وما يأملوه من توفير آليات داعمه لهم على المستوى الفنى وتطوير الأعمال، ثم اختتم سيادته الزيارة بتفقد فعاليات الاختبار والقبول لمنحة ال (1000) محترف للعام التدريبى الجديد، والتى من المخطط أن تبدأ فى بداية شهر أكتوبر من العام الحالى.