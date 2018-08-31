وزير الأوقاف: 100مليون جنيه لزواج اليتيمات ومساعدة الطلاب الفقراء

القليوبية - ابراهيم سالم – نيفين طه

قال الدكتور محمدمختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم تخصيص 100مليون من الوزارة لزواج اليتيمات، والطلاب الفقراء والمرضى المزمنيين.

مشيرا، إلى أن هذا المبلغ يمثل 10 أضعاف ما كان يتم تخصيصه لهذا الشأن، حيث كانت مخصصات البر لا تتخطى 84 مليون جنيه، وحاليا تخطت 362 مليون جنيه، أى ما يعادل 12 ضعف ما كان يتم تخصيصه سابقاً.

وتابع وزير الأوقاف، أنه سيتم اطلاق عدد من القوافل والندوات الدعوية بالقليوبية، بالتنسيق مع الإذاعة والتليفزيون، وستبدأ أولى تلك الدعوات الثلاثاء المقبل، وستكون تحت عنوان "ظاهر الطلاق والميثاق والحلول"، كما ستنطلق ندوات بالمحافظات أولها الثلاثاء المقبل بمسجد السيده نفيسة، تحت عنوان "المقاصد الشرعية وأثرها فى تجديد الخطاب الدينى".

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الدعاة من الداخل والخارج، خلال شهرين بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 300 مليون جنيه.

مشيرًا إلى أن الأكاديمية، تستقبل أى أئمة من أى دوله بالعالم، وسيشارك فى الأكاديمية علماء الدين والنفس والاجتماع والاقتصاد، والتواصل الإعلامى، وسيتم عقد دورات لخبراء ومتخصصين لنقل تجاربهم، موضحا، أن الهدف من الأكاديمية لإنشاء جيل من الأئمة على مستوى راقى ومواكبة للواقع.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة، كما تم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصيانة المساجد.