video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: وعد الرئيس السيسى بتمكين الشباب أصبح واقعا على الأرض

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:07 م
وزير الأوقاف: وعد الرئيس السيسى بتمكين الشباب أصبح واقعا على الأرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
القليوبية إبراهيم سالم نيفين طه
إضافة تعليق
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الجديد لتوليه مهام عمله، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ الجديد، مشيرا إلى أنه التقاه فى أكثر من مكان منذ أن كان رئيسا لجامعة بنى سويف.
 
وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات صحفية، أن وعد الرئيس السيسى بتمكين الشباب أصبح واقعا يتحقق على أرض الواقع، وأن الدفع بالشباب خطوة كبيرة على طريق تمكينهم، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة جدا تؤكد أن هناك جيلا جديد من القيادة الشابة كنوع من تجديد الدماء.
 
وتابع وزير الأوقاف، أن العلاقة بين الشباب والخبرات ليست علاقة صراع على المناصببل هي علاقة تكامل بينهم تعود بالنفع فى المقام الأول على الدولة المصرية، موجها النصيحة للقيادات بمنح الفرصة للشباب.
 
وأوضح، أن المرأة تبوأت أعلى المناصب فى الفترة الأخيرة وهذا دليل على قدرتها على العطاء في تلك المناصب.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..محافظ القليوبية يستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية

فيديو وصور.. محافظ القليوبية يعلن بدء توزيع 5 طن لحوم صكوك أضاحى

محافظ القليوبية: المحافظة بحاجة لإعادة هيكلة بجميع خدماتها

الأوقاف تخصص 300 مليون جنيه للبحث العلمى وتوفير المسكن للفقراء

اخبار القليوبية

اخبار مصر

اخر الاخبار

محافظ القليوبية

وزير الاوقاف




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة