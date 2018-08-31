وزير الأوقاف: وعد الرئيس السيسى بتمكين الشباب أصبح واقعا على الأرض

القليوبية إبراهيم سالم نيفين طه

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الجديد لتوليه مهام عمله، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ الجديد، مشيرا إلى أنه التقاه فى أكثر من مكان منذ أن كان رئيسا لجامعة بنى سويف.

وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات صحفية، أن وعد الرئيس السيسى بتمكين الشباب أصبح واقعا يتحقق على أرض الواقع، وأن الدفع بالشباب خطوة كبيرة على طريق تمكينهم، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة جدا تؤكد أن هناك جيلا جديد من القيادة الشابة كنوع من تجديد الدماء.

وتابع وزير الأوقاف، أن العلاقة بين الشباب والخبرات ليست علاقة صراع على المناصببل هي علاقة تكامل بينهم تعود بالنفع فى المقام الأول على الدولة المصرية، موجها النصيحة للقيادات بمنح الفرصة للشباب.

وأوضح، أن المرأة تبوأت أعلى المناصب فى الفترة الأخيرة وهذا دليل على قدرتها على العطاء في تلك المناصب.