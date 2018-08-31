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وزير الأوقاف: الزواج أمانة وعهد يجب الحفاظ عليه.. وزواج القاصرات جريمة - صور

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:49 م
وزير الأوقاف: الزواج أمانة وعهد يجب الحفاظ عليه.. وزواج القاصرات جريمة - صور وزير الأوقاف
كتب محمد تهامى زكى
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أدى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، فى أول يوم بمنصبه الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، وشاركه الصلاة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى مسجد ناصر بمدينة بنها، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى ذكرى افتتاح القناطر الخيرية عام 1868.

وحضر الصلاة الدكتور عواد أحمد على، سكرتير عام المحافظة والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد كبير من نواب البرلمان وأئمة المساجد ورجال الأوقاف والأزهر والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

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والقى خطبة الجمعة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وتناول موضوع الخطبة أهمية الحفاظ على العهود والمواثيق بين أفراد المجتمع وأهم هذه العقود عقد الزواج حيث وصفه المولى عز وجل بالميثاق الغليظ حيث قال الله تعالى "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، فالزواج أمانة وعهد يجب الحفاظ عليه حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، فأسرة قوية تعنى مجتمعا قويا وأسرة ضعيفة تعنى مجتمعا ضعيفا فالمجتمع مكون من لبنات الأسرة، كذلك تناول موضوع الخطبة خطورة زواج القاصرات والذى يعد جريمة تعاقب عليها الشريعة والقانون.

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