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وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل تداولت حالته مواقع التواصل الاجتماعى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:20 م
وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل تداولت حالته مواقع التواصل الاجتماعى د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيره الصحة والسكان، وجهت بعلاج الطفل "م.م" البالغ من العمر 3 أشهر، والذي تداولت حالته  مواقع التواصل الاجتماعى، وعددا من الصحف، حيث تعرض لتشويه فمه نتيجة عضه من أمه المعاقة ذهنيا.
 
وأشار مجاهد إلى أن المركز الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، تواصل مع جيران الطفل الذين  يقومون برعايته حاليا، لنقله إلى أحد المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الصحة .
 
وأضاف "مجاهد " أنه تم التنسيق مع الدكتور "هشام شوقي" وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لنقل الطفل إلى مركز تجميل ههيا بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن المركز مجهز على أعلى مستوى وبه  فريق طبي متميز، حيث تم إرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من محل إقامته إلى المركز المذكور.
 
وأكد مجاهد أنه فور وصول الطفل للمركز تم فحصه من خلال استشاريين فى تخصص  الأطفال، وجراحة تجميل، وأوعية دموية، كما تم إجراء الإختبارات المعملية اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحات التجميلية اللازمة له .

 


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وزيرة الصحة

مواقع التواصل الاجتماعى

وزيرة الصحة وحالة طفل




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