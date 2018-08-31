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وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:42 م
وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 14 ألفا و291 عملية جراحية من أصل 27 ألفا و 291 مريضا من المسجلين على الموقع الإلكترونى والخط الساخن لقوائم الإنتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.
 
جاء ذلك خلال ترأس وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، غرفة قوائم الإنتظار، لمتابعة أعمال الغرفة، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، وعدداً من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الغرفة بمعهد تدريب الأطباء بالعباسية.
 
 
وناقشت وزيرة الصحة والسكان منظومة الحوكمة المالية لقوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية سواء لنفقة الدولة أو للتأمين الصحى، وشاهدت أنظمة التسجيل "أون لاين" على التطبيق الالكترونى المصمم لذلك، كما تابعت دورة العمل ، فضلاً عن استماعها لردود أفعال المرضى بعد تلقيهم الخدمة الطبية بالمستشفيات والتى جاءت ايجابية، مشيدين بالخدمة الطبية التى تلقوها.
 
   
ووجهت وزيرة الصحة والسكان بعدم تحمل المريض أى مبالغ مالية خاصة بالفحوصات أو التحاليل التى تجرى لمريض قوائم الانتظار قبل إجرائه الجراحة اللازمة له، على أن تتحملها الدولة بالكامل ضمن اجراء العمليات، مؤكدة أن القضاء على قوائم الانتظار يعد إنجازًا كبيرًا وتمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.

 


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