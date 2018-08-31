وزارة السياحة تعد أجندة سياحية ترفيهية لمصر 2019

كتبت - آمال رسلان

تستعد وزارة السياحة لإطلاق أجندة سياحية ترفيهية لمصر لعام 2019، بما يخلق طلبًا على السياحة المصرية، حيث إن الفعاليات الترفيهية تخلق منتجًا متنوعًا لأى سائح على أرض مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى تصريحات لها، إن الوزارة تحاول خلق أجندة ترفيهية لمصر خلال الفترة الحالية، موضحة أن من أهم العناوين ضمن حملة الترويج للسياحة والتي تطلقها الوزارة قريبًا هى "الناس للناس"، حيث يقدر الآخرون معرفة ما تقدمه الثقافة المصرية للبشرية، وانفتاح مصر وثقافتها على العالم.