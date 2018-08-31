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الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:09 ص
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واشنطن تعتزم إرسال أعضاء من تنظيم داعش إلى جوانتانامو

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:12 ص
واشنطن تعتزم إرسال أعضاء من تنظيم داعش إلى جوانتانامو عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن أ ش أ
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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إرسال عناصر من تنظيم داعش، بينهم بريطانيان مما يُسمى خليّة "البيتلز"، إلى مركز الاعتقال العسكرى فى جوانتانامو .

وقال مسؤولون أمريكيون - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) - " إن هذا السجن الذى أنشئ فى كوبا يُمكن أن يُستخدم لاحتجاز بعض المقاتلين الأجانب "البارزين" الذين اعتُقلوا فى سوريا والعراق، إلى أجل غير مسمى، فى حين أنّ معتقلين آخرين لا تريد بلدانهم أن يعودوا إليها سيُرسلون إلى سجن يديره العراق".

وأوضحوا أن ألكسندا أمون كوتى والشافعى الشيخ قد يكونان من ضمن الذين سيُنقلون إلى هناك، وكان كوتى والشيخ عضوان فى عصابة خطف تضم أربعة أشخاص فى تنظيم داعش وأطلق عليهما المخطوفون اسم "البيتلز" بسبب لهجتهم البريطانية .. واشتهرا بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويُعتقد أنهما قتلا الصحافى الأمريكى جيمس فولى والعديد من موظفى الإغاثة الغربيين.

 


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أعضاء تنظيم داعش

جوانتانامو

الشرطة الأمريكية




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