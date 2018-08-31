نيابة المنصورة تنتهى من إعداد مذكرة إحالة والد طفلى الدقهلية للجنايات

الدقهلية شريف الديب

انتهت النيابة الكلية بالدقهلية، من إعداد مذكرة تفصيلية حول قضية محمود نظمى المتهم فيها بقتل طفليه محمد وريان، مع تدوين اعترافات المتهم بالقتل تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما فى نهر النيل أعلى كوبرى فارسكور، وادعائه اختطافهما خلال خروجهما للتنزه بصحبته فى إحدى الملاهى بمنطقة البحر الجديد بمدينة ميت سلسيل.

وأكدت النيابة الكلية بالدلائل الموثقة، أن والد الطفلين محمود نظمى محمد السيد، هو المتهم الأول والرئيسى، ووجهت له تهمة القتل العمد لنجليه محمد و ريان، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما بقتلهما، وتحين الفرضة لذلك، حتى واتته فاقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبرى فارسكور، وألقى بهما من أعلى الكوبرى بمجرى النيل، فسقط به حتى لقى حتفه غرقا على نحو ما أورده تقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم بقصد التعاطى جوهرين مخدرين "حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريد"، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أوضحت مذكرة الإحالة، أن المتهم قام بإجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الواقعة، ولم تخرج عما أدلى به، وأقر به باعترافه بتحقيقات النيابة العامة، وكذلك بعد سماع الشهود والذين أقروا بانهم شاهدوا المتهم مع ابناءها على الطريق الرابط ما بين مدينتى ميت سلسيل والمنصورة متجها ناحية مركز فارسكور.

كما تم تقديم فيديوهات تبينا بمشاهدتهما لهما على نحو ما اورده باقوالهما كما جاء بتفريغهما ومواجهة المتهم بهما، وانتهت النيابة فى المذكرة المذيلة باسم رئيس النيابة الكلية تقديم المتهم للمحاكمة.