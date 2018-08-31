نيابة البساتين تتحرى عن سمكرى سرق سيارة مهندس لمساومته على إعادتها

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها مع سمكرى سيارات، حاول سرقة سيارة مهندس ومساومته على إعادتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما تبلغ لقسم شرطة البساتين من محمد فوزى أحمد 34 سنة، مهندس، ومقيم بـ30 شارع يحيى ابن كثيرـ الرمل الإسكندرية بتلقيه اتصالاً هاتفيًا ساومه خلاله المتصل على إعادة سيارته والسابق إبلاغه بسرقتها بتاريخ 5 أغسطس 2018م فى المحضر رقم 19327 لسنة 2018م جنح أول العامرية الإسكندرية واتفق معه على التقابل بدائرة القسم لاستلام المبلغ وإعادة السيارة.

بمجاراة المتصل بالتنسيق مع المبلغ تم الاتفاق على التقابل أمام مكتب بريد المعادى الجديدة الكائن بعمارة البرج ـ دائرة القسم بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه أمكن ضبط "م.ش" 57 سنة سمكرى سيارات ومقيم المنطقة الرابعة ـ الناصرية ـ أول الرمل الإسكندرية حال حضوره لاستلام المبلغ وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة وقرر أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة إحدى السيارات الخاصة بعملاء الورشة عمله ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى وفى سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على سيارة المجنى عليه حال توقفها أمام الورشة عمله بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة صقر قريش ـ دائرة القسم.

وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.