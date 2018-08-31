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الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:35 م
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ننشر برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي الصين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:16 م
ننشر برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي الصين الرئيس عبد الفتاح السيسي - الرئيس الصيني شي جين بينج
بكين- محمد الجالى
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يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح السبت إلي العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة الصين- أفريقيا.
 
وسوف تجرى مراسم استقبال للرئيس السيسى فى قاعة الشعب يعقبها مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج وتتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافةالمجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وتجرى مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين ويعقبها مأدبة عشاء تقام على شرف الرئيس السيسى.
 
ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسى، في بكين، الأحد المقبل جلسة مباحثات مع رئيس وزراء الصين لى كيه تشيانج فى دار ضيافة الدولة يعقبها وضع أكاليل زهور.
 
ويشارك الرئيس، الاثنين، ا فى قمة منتدى الصين- أفريقيا، وسيعقد لقاء مع ممثلى كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم فى مصر.
 
 كما سيجرى الرئيس زيارة إلى الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعى الصينى التى تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى الصين، والمسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات الصينيين.
 
وفى اليوم الرابع والأخير من زيارته إلى الصين يتضمن برنامج عمل الرئيس المشاركة فى جلسة قمة المائدة المستديرة.

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"اليوم السابع" ينشر تفاصيل زيارة السيسى للصين والقمة "المصرية ـ الأثيوبية"

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