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ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:11 م
ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا محيط محطة امستردام
كتب محمد مصطفى
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أعلنت الشرطة الهولندية، أن شخصين أصيبا بجروح فى هجوم بسكين داخل محطة القطارات المركزية المزدحمة فى أمستردام، اليوم، الجمعة، وأن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض مما أدى إلى إصابته بجروح.

 

 

وأفادت الشرطة الهولندية، أنه تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن فى أمستردام سنترال ستيشن، محطة القطارات المركزية فى أمستردام، مؤكدة إخلاء المحطة وإغلاقها أمام كافة رحلات القطارات.

 

 

فيما أكدت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل لها، أن الشرطة الهولندية أفادت بإصابة المهاجم الذى طعن شخصين بعد شجار فى محطة أمستردام للقطارات ونقل الثلاثة للمستشفى.

 

 

 

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إصابة منفذ الهجوم بطعن شخصين بعد شجار فى محطة أمستردام للقطارات

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