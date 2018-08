ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

أعلنت الشرطة الهولندية، أن شخصين أصيبا بجروح فى هجوم بسكين داخل محطة القطارات المركزية المزدحمة فى أمستردام، اليوم، الجمعة، وأن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض مما أدى إلى إصابته بجروح.

وأفادت الشرطة الهولندية، أنه تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن فى أمستردام سنترال ستيشن، محطة القطارات المركزية فى أمستردام، مؤكدة إخلاء المحطة وإغلاقها أمام كافة رحلات القطارات.

Amsterdam centraal shut off apparantly there was a stabbing and the police shot the suspect pic.twitter.com/xtYUuK9U0o

فيما أكدت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل لها، أن الشرطة الهولندية أفادت بإصابة المهاجم الذى طعن شخصين بعد شجار فى محطة أمستردام للقطارات ونقل الثلاثة للمستشفى.

VIDEO: Dutch police announce that two people were hurt following a stabbing incident at Amsterdam's Central Station, with the alleged attacker shot and wounded pic.twitter.com/om5WYYT2uY