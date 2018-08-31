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الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:02 م
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نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل تأخر تشكيل الحكومة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:12 م
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل تأخر تشكيل الحكومة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ
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أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة اللبنانى غسان حاصبانى أن أوضاع لبنان لا تحتمل المماطلة والتأخر فى تشكيل الحكومة، خاصة الوضعين المالى والاقتصادى لا يحتملان الانتظار الطويل.

وقال "حاصباني" - فى حديث لإذاعة صوت لبنان - إن مناقشات التشكيل الحكومى لا تزال فى مربعى أعداد ونوعية الحقائب والأحجام الخاصة بالأطراف المعنية بتشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يمكن أن يكون قريبا إذا تم الاتفاق على النقاط المطروحة وحدث تقارب فى وجهات النظر، وإذا كان هناك استعداد من جانب الفرقاء السياسيين الآخرين المعنيين بالمطالب الحكومية، أن يلاقوا حزب القوات اللبنانية فى منتصف الطريق "حينها يمكن أن تشكل الحكومة بشكل سريع جدا".


وأضاف أن حزب القوات اللبنانية حرص - من جانبه - على تقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، وأنه لا يمكن المضى بأكثر من ذلك، فى ضوء أن هناك التزامات أمام الناخبين الذين انتخبوا "القوات" لتمثيلهم فى الحكم وطرح وجهات نظرهم.

وأوضح أن "القوات" حريص على التمثيل الحقيقى لمشروعه وأفكاره داخل الحكومة؛ بما يحقق التطوير والاستقرار للدولة، علاوة على حرص الحزب تسهيل عمل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، وإنجاح دور الحكومة والعهد الرئاسى، والمضى قدما فى تحقيق استقرار لبنان من خلال شراكة حقيقية ومتكاملة فى إطار عمل جماعى داخل الحكومة.


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