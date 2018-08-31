نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة إيمان عمر نائب محافظ القليوبية، إنها تلقت خبر تعيينها كنائب للمحافظة بقلق من المسئولية، فى تفكير عميق حول استطاعتها إدارة المحافظة مع المحافظ وفريق العمل بديوان المحافظة، مضيفة أن عمرها 32 سنة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، عبر التليفزيون المصرى، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان يؤكد فكرة العمل كفريق واحد، وليس فى جزر منعزلة، وكيفية العمل فى ديناميكية موحدة للخروج بعمل جيد.

وذكرت أن الرئيس السيسى أكد خلال الاجتماع على ملفات المحافظات التى تكون مسئولة عنها بشكل كبير، من التعديات والمخلفات، وكان أكثر ما يؤكد عليه هو أنه يتم العمل حول خطة استثمارية موضوعة.