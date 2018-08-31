"مياه الجيزة": خلال دقائق ستصل المياه لأبعد نقطة تأثرت من كسر ماسورة المهندسين

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عوض أحمد نائب رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع البطل أحمد عبد العزيز، بمنطقة المهندسين، منذ أكثر من ساعتين، وجار إعادة الشئ لأصله.

وأضاف نائب رئيس الشركة لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح المياه للمناطق التى تأثرت منذ صباح اليوم الجمعة، وخلال دقائق ستصل المياه لأبعد نقطة تأثرت من كسر الماسورة.

وأوضح المهندس عوض أحمد، أن عمر الشبكة والضغط وعدد من العوامل الأخرى أدت لكسر ماسورة صباح اليوم الجمعة، بتقاطع شارع البطل مع شارع جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مسئولى الشركة متواجدين حتى الآن بمنطقة الكسر، وجار إعادة الشئ لأصله.