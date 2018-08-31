video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: مستعدون لتعزيز التعاون مع واشنطن بسوريا فى المجالين العسكرى والسياسى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:20 م
موسكو: مستعدون لتعزيز التعاون مع واشنطن بسوريا فى المجالين العسكرى والسياسى سوريا - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة حول سوريا فى المجالين العسكرى والسياسى.

وقال لافروف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نحن مهتمون بأن يكون تفاعلنا حول تسوية الأزمة فى ذلك الجزء من الشرق الأوسط أكثر موضوعية، وأن يهدف أكثر لتعزيز التسوية، بما فى ذلك المجال السياسي"، مضيفا "سوف نكون مستعدين للتحرك فى هذا الاتجاه بنفس قدر استعداد الطرف الأمريكى لذلك".

وأعرب لافروف عن استعداده لعقد لقاء مكثف حول الشؤون الثنائية والدولية مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا "سوف نشارك فى أسبوع رفيع المستوى بالجلسة الـ73 من الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستفتتح قريبا، وآمل أن يكون لدينا استعداد لعقد اجتماع خاص مكثف ومجد، للنظر فى جميع المسائل التى تتطلب اهتمامنا فى جدول الأعمال إزاء العلاقات الثنائية والدولية".

وضاف لافروف أنه ليس هناك أى شك فى أنه يجرى التحضير لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيماوية بمحافظة إدلب السورية، مضيفا "لن أتحدث عن خطر استخدام أسلحة كيميائية، بل عن خطر تنفيذ عمل استفزازى من أجل اتهام الحكومة السورية بذلك، لأنه يجرى التحضير لمثل هذا الاستفزاز دون شك".

وتابع "فى الأمم المتحدة، وفى لاهاى حيث مقر منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، قدمنا حقائق محددة حصلنا عليها من مصادر مختلفة إزاء هذا الأمر".

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن "الإرهابيين" فى إدلب، يعيقون عملية فصلهم عن المعارضة ويحاولون بشتى الطرق منع خروج المعارضة المعتدلة من هذه المنطقة، مضيفا "فى هذه المنطقة يجب أن يكون هناك فصل بين المعارضة المسلحة المستعدة للحوار مع الحكومة وإرهابيى (جبهة النصرة) وغيرها من المنظمات التى يعتبرها مجلس الأمن الدولى إرهابية".

وتابع "يحاولون بالمال وغيره من الطرق، بما فى ذلك التهديد، عدم السماح للتشكيلات المسلحة التى لا تنتمى لـ"جبهة النصرة" بالخروج من هذه المنطقة ويجبرونهم حتى على التعاون معهم".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية سوريا: لا نمتلك أسلحة كيماوية ولا يمكن أن نستخدمها

شاهد.. روسيا تنظم معرضا لأسلحة تنظيم داعش المصادرة فى سوريا

صحيفة إسرائيلية: صور فضائية تظهر مصنع صواريخ إيرانى جديد فى سوريا

روسيا

سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

ميزانية الزمالك تكشف قيمة الصفقات الجديدة .. حميد أحداد الأغلى وغياب ساسى

ميزانية الزمالك تكشف قيمة الصفقات الجديدة .. حميد أحداد الأغلى وغياب ساسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة