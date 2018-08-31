موجز أخبار6.. الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

لم يكن القدر رحيماً بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، حيث يخوض الريدز 7 مباريات نارية خلال 3 أسابيع ستحدد مستقبل المنافسة على حصد البطولات هذا الموسم.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1301 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 0.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 160 مليون ورقة منفذة على 12 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

ليس من الضرورى أن تكون مسلحا مدججا بأقوى أنواع الأسلحة لكى تنتصر فى المعارك، فالإيمان والعزيمة القوية وحدها كافية لصنع أبطال يحاربون ولا يهابون الموت، فأطفال غزة أرضعتهم امهاتهم من حليب الشجاعة والإقدام على مجابهة الموت.

تمكن اللاعب المصرى حسين الشحات من صناعة الهدف الثالث لنادى العين فى شباك الإمارات بالمباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدورى الإماراتي.

ينشر "اليوم السابع"، النص الكامل لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه في الجلسة العامة التي انعقدت في 16 يوليو 2018، وبموافقة أغلبية الثلثين، وبعد إدخال التعديلات.

اقتحم أحد المعجبين خشبة مسرح حفل عمرو دياب فى "مارينا" بالساحل الشمالى، ليلتقط معه صورة ، ليعترضه الحارس الشخصى فى محاولة بالقوة لإبعاده، فأقدم الهضبة على ضرب الحارس، وإبعاده عن المسرح، دفاعا الشاب.

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة البحرينية المنامة فى ختام زيارته متوجها إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة فى قمة الصين إفريقيا "فوكاك".

تمكن اللاعب المصرى حسين الشحات من صناعة الهدف الثانى لنادى العين فى شباك الإمارات بالمباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدورى الإماراتي.

كشف تقرير لإذاعة صوت ألمانيا عن خرق قطر للقواعد التى وعدت بتطبيقها بعد الانتقادات التى وجهت لها فيما يتعلق بتنظيمها لبطولة كأس العالم 2022.

قامت قوات الأمن الإسرائيلية بسحل عدد كبير من الفلسطينين واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية اليوم الجمعة على فلسطينيين يحتجون على نزع ملكية أراض لإقامة مستوطنات يهودية فى الضفة الغربية.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

عرضت قناة فرانس 24 تقريرا مفصلا عن اختطاف فتاة مغربية تبلغ من العمر 17 عاما، من قبل 15 رجلا واغتصابها وتعذيبها ورسم الوشم على جسدها لمدة شهرين.

فى الذكرى الحادية والعشرين لرحيل الأميرة ديانا، والتى لاقت حتفها فى حادثة يوم 31 أغسطس بالعام 1997، كشفت جريدة "التايمز" عن الزى الذى كانت تخطط الأميرة لارتدائه لكن الأمر لم يتم.

كشفت ميزانية نادى الزمالك المنتظر عرضها على أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع العادى اليوم الجمعة، قيمة كافة صفقات القلعة البيضاء التى تم التعاقد معها خلال الفترة الأخيرة باستثناء التونسى فرجانى ساسى القادم من النصر السعودى .

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتباراً من غدا السبت لعدد 7.6مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

لقى إرهابى بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حال قيامهم بمحاولة القبض عليه أثناء اختبائه داخل منزله.

تهتم النساء دائما بمتابعة أحدث موضة فى حقائب شنط اليد التى تقدمها الماركات العالمية.