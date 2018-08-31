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الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:39 م
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مقتل 4 أشخاص فى اصطدام حافلة بشاحنة فى نيو مكسيكو الأمريكية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:15 م
مقتل 4 أشخاص فى اصطدام حافلة بشاحنة فى نيو مكسيكو الأمريكية اصطدام شاحنة
رويتز
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قالت شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا حين اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة على طريق سريع.

 

وقع الحادث أمس الخميس (30 أغسطس) على مسافة نحو 160 كيلومترا غربى ألباكركى.

 

وقالت شركة جريهاوند التى تُشغِل الحافلة إنها كانت تقل 49 شخصا وكانت متجهة إلى فينكس فى أريزونا. وأحالت المتحدثة باسم الشركة كريستال بوكر التعليق على الحادث إلى الشرطة.

 

وقال راى ويلسون الضابط فى شرطة نيو مكسيكو فى مؤتمر صحفى إن أحد إطارات الشاحنة انفجر فقفزت المنطقة الفاصلة بين اتجاهى الطريق السريع لتصطدم بحافلة شركة جريهاوند التى كانت تسير فى الاتجاه المعاكس.

 

وأوضح ويلسون أنه تم نقل جميع ركاب الحافلة، باستثناء ستة فقط، إلى مستشفيات محلية. وأشار إلى ان هناك توقعات بارتفاع عدد قتلى الحادث.

 


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