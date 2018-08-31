video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل إرهابى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:07 م
مقتل إرهابى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
لقى إرهابى بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حال قيامهم بمحاولة القبض عليه أثناء اختبائه داخل منزله.
 
البداية عندما وصلت معلومات لأجهزة الأمن بالدقهلية، تفيد أن (م ن ن) 25 سنة، أحد المطلوبين أمنيا فى قضايا إرهابية، يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد ضباط الشرطة والقوات المسلحة.
 
وبعد رصد تحركاته شعر بقرب القوات منه، فبادر بغطلاق النار على القوات فبادلته إطلاق النيران، حتى لقى مصرعه فى الحال وتم التحفظ على الجثمان، وجارى اتخاذ الإجراءات الأمنية، وتم عمل كردون أمنى بالمنطقة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة المنصورة تنتهى من إعداد مذكرة إحالة والد طفلى الدقهلية للجنايات

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

مصرع ارهابى بالدقهلية

تبادل اطلاق نار ببلقاس




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة