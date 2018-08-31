مقتل إرهابى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى إرهابى بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حال قيامهم بمحاولة القبض عليه أثناء اختبائه داخل منزله.

البداية عندما وصلت معلومات لأجهزة الأمن بالدقهلية، تفيد أن (م ن ن) 25 سنة، أحد المطلوبين أمنيا فى قضايا إرهابية، يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد ضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وبعد رصد تحركاته شعر بقرب القوات منه، فبادر بغطلاق النار على القوات فبادلته إطلاق النيران، حتى لقى مصرعه فى الحال وتم التحفظ على الجثمان، وجارى اتخاذ الإجراءات الأمنية، وتم عمل كردون أمنى بالمنطقة.