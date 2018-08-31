مطار القاهرة يستقبل اليوم 3 رحلات لعودة 830 حاجا فلسطينيا

كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 3 رحلات جوية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من المدينة المنورة، على متنها 830 حاجا فلسطينيا عائدين من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بالمطار، أن الشركة الوطنية مصر للطيران خصصت رحلات (3275، 3277، 3279)، لنقل الحجاج الفلسطينيين، موضحه أن المطار استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم الرحلة رقم 3275، قادمة من المدينة المنورة، على متنها 265 حاجا، تم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة 4، بالمطار، المخصصة للطيران الخاص.

جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية وسلطات المطار، قامت بتخصيص، صالة 4 بالمطار، لاستقبال رحلات الحجاج الفلسطيين، العائدين من الأراضي المقدسة، فضلا عن تخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحى باستقبال الحجاج للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم إلى المطار، وخروجهم من الدائرة الجمركية.

كان الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، وجه بتقديم كافة الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة.