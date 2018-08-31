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الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:32 ص
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مصرى يحصل على براءة تطبيق فى مجال القوى الكهربائية بروسيا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:00 ص
مصرى يحصل على براءة تطبيق فى مجال القوى الكهربائية بروسيا محمد على حسن طلبة تابع لهيئة الطاقة الذرية المصرية
موسكو - مؤمن مختار
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تمكن دارس مصرى فى روسيا، وهو محمد على حسن طلبة، تابع لهيئة الطاقة الذرية المصرية، من تسجيل براءة تطبيق فى مجال القوى الكهربائية وجودة الطاقة.
 
وتمكن الدارس المصرى من تحقيق ذلك  باستخدام تقنيات جديدة وحديثة لتطبيق دمج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مع الأجهزة التعويضية مع الوضع والحجم الأمثل لكلا منها، لتحسين جهد شبكات التوزيع الكهربية بشكل فعال وتقليل مفاقيد القوى الكهربية، بالإضافة إلى خفض مجموع تكاليف التشغيل للشبكة بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الصيانة والشراء والإنشاء والتشغيل لكلاهما وقد تم تطبيقها على شبكات مختلفة بأحجام مختلفة.
 
واستطاع محمد على حسن تسجيل براءة التطبيق الخاص به، لدى الحكومة الروسية.
 
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