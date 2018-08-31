مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالنوبارية

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى مسن مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى أمام مدخل مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات " أمام مدخل مدينة النوبارية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور د ال ج ال 66 سنة بالمعاش ومقيم بمدينة النوبارية للطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة "نقل" قيادة ر ع م 33 سنة سائق ومقيم دسوق كفرالشيخ مما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وبسؤال قائد السيارة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وبسؤال شقيق المتوفى ح ج ال د 22 سنة طالب ومقيم بذات الناحيه قرر بمضمون ما تقدم ولم يشتبه في وفاته جنائياً ، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.