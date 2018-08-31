video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالنوبارية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:15 م
مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالنوبارية حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
لقى مسن مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى أمام مدخل مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى  مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات " أمام مدخل مدينة النوبارية بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور د ال ج ال 66 سنة بالمعاش ومقيم بمدينة النوبارية للطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة "نقل" قيادة ر ع م 33 سنة سائق ومقيم دسوق كفرالشيخ مما أدى لوفاته.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وبسؤال قائد السيارة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وبسؤال شقيق المتوفى ح ج ال د 22 سنة طالب ومقيم بذات الناحيه قرر بمضمون ما تقدم ولم يشتبه في وفاته جنائياً ، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

قتل

مخدرات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة