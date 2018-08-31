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الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:45 م
خالد صلاح
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مسح يظهر هبوط ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأدنى مستوى فى 7 أشهر

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:10 م
مسح يظهر هبوط ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأدنى مستوى فى 7 أشهر دونالد ترامب - الرئيس الامريكى
رويترز
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أظهر مسح نشر اليوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هبطت إلى أدنى مستوى فى سبعة أشهر خلال شهر أغسطس، مع قلق الأسر من ارتفاع الأسعار وسط اقتصاد قوى والتوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وقالت جامعة ميشيجان، إن مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع إلى قراءة بلغت 96.2 فى نهاية أغسطس، وفى حين أن هذه القراءة تمثل تحسنا من 95.3 فى أوائل الشهر، إلا أنها الأدنى منذ يناير، ومنخفضة من 97.9 فى يوليو.

وهبط المؤشر الفرعى للأوضاع الحالية والذى يعكس توقعات المستهلكين إلى 110.3 من القراءة المسجلة فى يوليو والبالغة 114.4.

ونما الاقتصاد الأمريكى بمعدل سنوى بلغ 4.2 بالمئة فى الربع الثانى من العام، وهى أسرع وتيرة فى حوالى 4 سنوات وتعادل تقريبا ضعفى معدل النمو فى الربع الأول والبالغ 2.2 بالمئة.

وتشهد الأسعار ارتفاعات ووصل مؤشر للتضخم يتابعه مجلس الاحتياطى الاتحادى إلى المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى الأمريكى والبالغ 2 بالمئة فى يوليو للمرة الثالثة هذا العام.

ويتعارض مسح ثقة المستهلكين لجامعة ميشيجان مع مسح مؤسسة كونفرانس بورد الذي نشر يوم الثلاثاء وأظهر أن ثقة المستهلكين قفزت إلى أعلى مستوى في حوالي 18 عاما فى أغسطس.


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