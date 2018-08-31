مستقبل وطن بكفرالشيخ يبحث مشاكل الفلاحين واستغلال قش الأرز

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن بكفرالشيخ اجتماعا بمقرالحزب، مساء الخميس، لمناقشة مشاكل الفلاحين بالمحافظة بحضور الدكتور الغمرى الشوادفى،أمين التنظيم، وعزجودة ،أمين قطاع الأعمال ،ومايسة عبدالجواد، أمينة الفلاحين، وأعضاء أمانة الفلاحين بمراكز ومدن المحافظة، وعدد من أعضاء الأمانات المختلفة .

وتناول الدكتور الغمرى الشوادفى عن خطة الحزب خلال الفترة القادمة التى اعتمدها المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، وتم تكليف المحافظات بتنفيذها لمساندة الدولة فى مهامها ،وهى الاهتمام بالقضايا الجماهيرية ومساعدة محدودى الدخل من خلال إقامة معارض للسلع الغذائية، والأدوات المدرسية ،وتنظيم القوافل البيطرية والطبية للكشف عن فيروس c وسرطان الثدي، ومساعدة طلبة الجامعات وتسكين الطلبة المغتربين.

وتناولت مايسة عبدالجواد ،أمينة الفلاحين عن المشاكل التى تواجه مزارعى بنجر السكر ورؤية الحزب فى توفير الاسمدة الازوتية وتسويق المحاصيل الزراعية ومشاكل مياه الري،وكيفية مواجهة ظاهرة حرق قش الارز بشتى الطرق من خلال توفير أماكن بالمراكز والقرى ،لتجميع القش والحصول على العائد المادى ،واستغلال القش فى صناعة علف الحيوان وغيره من الصناعات ،بالاضافة إلى توفير المكابس للمزارعين .

وعبر عدد من أمناء الفلاحين بالمراكز عن معاناة مراكزهم ،وكيفية وضع الحلول المناسبة لها، وأهمها تسويق المحاصيل، وتوفير أماكن لعرض المنتجات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة مبدين تعاونهم فى مواجهة ظاهرة حرق القش ومواجهة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة .