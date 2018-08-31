مدير أمن الجيزة يفتتح غدا معرض توفير المستلزمات المدرسية في مبادرة كلنا واحد

يفتتح اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة صباح غدا السبت معرض لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضه في إطار مبادرة" كلنا واحد"، أمام مرور حدائق الاهرام بمنطقة البيني بالهرم وأمام نادي النيل بجوار السفارة السعودية، و بمدينة 6 أكتوبر.

يأتي ذلك بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخليه ، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.