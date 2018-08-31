video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية الجديد: بابى مفتوح للجميع.. "وإيد لوحدها متصقفش"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:07 م
محافظ المنوفية الجديد: بابى مفتوح للجميع.. "وإيد لوحدها متصقفش" محافظة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الجديد، إن تكليفة بتولى منصب محافظة المنوفية، شرف له وأنه يعلم الكثير عن المحافظة، وعن جهدها وتعاونها مع المسئولين للنهوض بها ووضع الحلول المباشرة . 
 
وأضاف عباس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يرفع شعار التعاون بين الجميع من أجل النهوض بالمحافظة، ومن أجل القضاء على أى أزمات، تحت شعار " أيد لوحدها متصقفش"، مؤكدا على مبدأ الشفافية والعدالة والنزاهة وأنه سيعمل على تحقيق مبدأ العمل بروح الفريق الواحد . 
 
وأكد "عباس"، أن باب المحافظة، مفتوح لكل المواطنين، وفى أى وقت دون أى حاجز، وأنه سيسعى للوصول إلى المواطن البسيط والاستماع إلى مشكلاته، والتواصل المستمر من أجل القضاء على أى أزمات، مشيرا إلى أولوية التركيز على ملفات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والقضاء على الملفات العالقة، وتحقيق أعلى معدلات من الخدمة للمواطنين، وتحقيق الأمن بالشارع المنوفى . 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. ماذا يطلب المواطنين من محافظ المنوفية الجديد؟

ترقب فى محافظة المنوفية قبل إعلان حركة المحافظين.. وملفات شائكة تنتظر المحافظ

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ المنوفية

تصريحات

حركة المحافظين

الرئيس عبدالفتاح السيسي




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة