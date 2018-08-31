محافظ المنوفية الجديد: بابى مفتوح للجميع.. "وإيد لوحدها متصقفش"

المنوفية - محمود شاكر

قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الجديد، إن تكليفة بتولى منصب محافظة المنوفية، شرف له وأنه يعلم الكثير عن المحافظة، وعن جهدها وتعاونها مع المسئولين للنهوض بها ووضع الحلول المباشرة .

وأضاف عباس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يرفع شعار التعاون بين الجميع من أجل النهوض بالمحافظة، ومن أجل القضاء على أى أزمات، تحت شعار " أيد لوحدها متصقفش"، مؤكدا على مبدأ الشفافية والعدالة والنزاهة وأنه سيعمل على تحقيق مبدأ العمل بروح الفريق الواحد .

وأكد "عباس"، أن باب المحافظة، مفتوح لكل المواطنين، وفى أى وقت دون أى حاجز، وأنه سيسعى للوصول إلى المواطن البسيط والاستماع إلى مشكلاته، والتواصل المستمر من أجل القضاء على أى أزمات، مشيرا إلى أولوية التركيز على ملفات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والقضاء على الملفات العالقة، وتحقيق أعلى معدلات من الخدمة للمواطنين، وتحقيق الأمن بالشارع المنوفى .