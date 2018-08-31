محافظ القليوبية يستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر

يستقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بديوان عام المحافظة اليوم الجمعة الساعة 10ص لاداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر جامعة بنها، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وكان قد تزين ديوان عام محافظة القليوبية بأعلام مصر تزامنا مع احتفالات العيد القومى للمحافظة لذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة.

وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين فى مصر قديما وحديثا.