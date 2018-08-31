محافظ القليوبية الجديد يقوم بجولة مفاجئة لمستشفى بنها التعليمى

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فى أول يوم عمل له بالمحافظة بجولة مفاجئة في مستشفى بنها التعليمى حيث تفقد المحافظ استكمال إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها التعليمى وتطوير المبني الإداري القديم بتكلفة 200 مليون جنيه، وتفقد المحافظ الدور الأرضي والذي يضم خمسة أجنحة تشمل جناح الاستقبال وجناح الإقامة وجناح العمليات والذى يضم خمسة غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة للجراحة والعظام وجراحة مخ وأعصاب وعمليات استقبال الحوادث وقسم العظام وجناح عناية مركزة يضم عشرة أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة كما يضم القسم أحدث أجهزة الاشعة العادية والأشعة التليفزيونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى بها مبنى جديد جاري إنشاءه يضم 7 طوابق ويحتوى على 200 سرير يتم تجهيزها لأقسام الجراحة التخصصية والتى تتمثل في جراحة المخ والاعصاب وجراحة وقسطرة القلب وجراحة الكبد والاوعية الدموية والعناية المركزة للكبد والقلب .

وفي سياق متصل تفقد المحافظ الجديد، أيضا باقي أدوار المستشفي وأمر بدفع الأعمال للإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات الطبية و العلاجية المتميزة للمواطنين وأعطى المحافظ بعض الملاحظات وأكد على ضرورة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد طبقا للبرنامج الزمني.

كما تفقد مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتي تحتوى على أقسام باطنة ومسالك بولية ونساء وتوليد ومخ وأعصاب وجراحة ورعاية مركزة وجهاز الأشعة المقطعية وخلال جولته بالمستشفى أمر سيادته فورا بسرعة نقل مريضة تعاني من مرض مزمن إلى الرعاية المركزة بمستشفى أبو المنجا بحي غرب شبرا الخيمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة ونجوى العشيري رئيس مدينة بنها وعلى الهميمي رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.