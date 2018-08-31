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محافظ البحيرة: سيتم متابعة واستكمال مشروعات المحافظة ولا مكان للفاسدين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:39 م
محافظ البحيرة: سيتم متابعة واستكمال مشروعات المحافظة ولا مكان للفاسدين هشام آمنة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه باستغلال كل قدرات المحافظة للعمل على تطويرها، والعمل على مبادرات وحلول غير تقديرية ووضع خطة شاملة للمحافظة، مشددا على ضرورة وجود تعاون واضح وإيصال المعلومة للصحفيين والإعلاميين لتنوير الشارع والتعاون المستثمر مع مختلف أجهزة الدولة.
 
جاء ذلك خلال لقاء فى أول يوم عمل له مع الصحفيين والإعلاميين بالبحيرة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء مجدى عنانى السكرتير العام والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد وعددا من أعضاء مجلس النواب والصحفيين بالبحيرة.
 
وأوضح محافظ البحيرة الجديد، أنه لا بد أنه سيتم تطبيق حاسم للقانون لافتا إلى أن هناك العديد من الملفات العالقة وقيد التجديد أو التشييد، وسيقوم بزيارة لهذه الملفات والمشروعات على أرض الواقع مضيفا لا مكان للفاسدين.
 

 


 


 


 

 


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